Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Pkw durchsucht

Erkelenz (ots)

Zwischen Sonntag, 10. November und Montag, 11. November, gab es im Erkelenzer Stadtgebiet mehrere Pkw Aufbrüche. Die Fahrzeuge wurden jeweils durchsucht, Beute konnten die Täter nach ersten Erkenntnissen dabei jedoch nicht machen. Tatorte waren die Walbecker Straße in Erkelenz, die Brunnenstraße sowie die Straße Im End in Granterath und die Straße Zum Wahnenbusch in Tenholt. Auch an der Straße Reinhold-Klüger-Hof wurde ein Pkw geöffnet und durchsucht, ohne dass jedoch etwas entwendet wurde. Hier lag die Tatzeit zwischen Freitag, 8. November, und Montag, 11. November.

