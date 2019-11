Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Baumaterial entwendet

Heinsberg (ots)

An der Marie-Juchacz-Straße drangen unbekannte Täter in ein im Bau befindliches Gebäude ein, indem sie eine Türe aufhebelten. Anschließend entwendeten sie Baumaterial und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Tat ereignete sich zwischen dem 8. November (Freitag), 13 Uhr, und dem 11. November (Montag), 8 Uhr.

