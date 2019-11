Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Betrug durch vermeintliche Versicherungsmitarbeiter gesucht

Hückelhoven (ots)

Am 7. November (Donnerstag) brachten vermeintliche Mitarbeiter einer Versicherung eine 86-jährige Frau aus Hückelhoven um ihr Bargeld. Gegen 14.30 Uhr erhielt die Seniorin zunächst einen Anruf. Es meldete sich ein Mann der angab, von einer Versicherung zu sein und am gleichen Abend bei der Dame vorbeischauen zu wollen. Um etwa 18 Uhr erschien der Anrufer dann in Begleitung einer jungen Frau an der Wohnanschrift der Hückelhovenerin, welche die Beiden eintreten ließ. Sie erzählten der Seniorin von angeblichen Zusatzleistungen und forderten sie auf, die Kosten für entsprechende Behandlungen unmittelbar in bar zu bezahlen. Da die 86-Jährige die geforderte Menge an Bargeld nicht im Haus hatte, verwies sie darauf, erst am nächsten Tag zur Bank gehen zu können. Nachdem die beiden Täter die Wohnung der Frau schließlich verlassen hatten stellte diese fest, dass Bargeld aus ihrer Geldbörse fehlte. Laut Beschreibung handelte es sich bei dem Täter um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann. Dieser war etwa 185 Zentimeter groß, hatte eine schlanke Figur und kurzgeschnittenes, dunkelblondes Haar. Er trug ein weinrotes T-Shirt mit Beschriftung und eine beige Jacke mit Pelz an der Kapuze. Der innere Kragen der Jacke bestand aus weißem Pelz. Er war scheinbar deutscher Herkunft. Seine weibliche Begleiterin war zirka 20 bis 30 Jahre alt und etwa 160 Zentimeter groß. Sie hatte schwarze, nach hinten gebundene Haare und dunkel, vermutlich in lila, lackierte Fingernägel. Sie trug einen schwarzen Steppmantel. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern. Wer hat diese gesehen oder kann Hinweise zu ihrer Identität geben? Wer wurde möglicherweise unter ähnlichem Vorwand kontaktiert? Zu-ständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, Telefonnummer 02452 920 0.

