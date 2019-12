Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall in Nörten-Hardenberg

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Burgstraße - Freitag, 27.12.2019, 11.00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (fal) - Am Freitag gegen 11.00 Uhr kam es auf der Burgstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro entstand.

Ein 65-Jähriger aus Nörten-Hardenberg war mit seinem Pkw auf der Burgstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen prallte er ungebremst auf einen am Fahrbahnrand parkenden Mercedes-Benz und einen davor parkenden Seat.

Am Pkw des 65-Jährigen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. An dem Merdes-Benz entstand ebenfalls ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Der Sachschaden am Seat beträgt ca. 2.000 Euro.

Der 65-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall vermutlich nicht verletzt.

