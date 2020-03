PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 02.03.2020

Limburg

1. Marihuanaplantage in Scheune entdeckt, Bad Camberg, Erbach, Herrengartenstraße, 26.02.2020

(ho)Das Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte bei der Limburger Kriminalpolizei führt derzeit ein umfangreiches Ermittlungsverfahren gegen einen 33-jährigen Mann und seine 24-jährige Frau aus Wiesbaden. Die beiden werden verdächtigt, in der Scheune eines Wohnhauses in Erbach eine professionell betriebene Marihuanaplantage betrieben zu haben. Aufgrund von Zeugenaussagen geriet das Duo in den Focus der Ermittler, welche am vergangenen Mittwoch zuschlugen und das Haus samt Scheune in der Herrengartenstraße durchsuchten. Die Ermittler staunten nicht schlecht, als sie in der Scheune auf eine mit Belüftung und spezieller Beleuchtung betriebene Mariuhanaplantage aufmerksam wurden. Die Beamten "ernteten" in der Scheune auf etwa 300 Quadratmeter, verteilt über drei Etagen, rund 1.000 Pflanzen, die sich in unterschiedlichen Wachstumsstadien befanden. Zudem wurden rund 10 kg bereits abgeerntete Pflanzen sichergestellt. Das benachbarte Wohnhaus wurde von dem Paar nicht bewohnt, sondern offensichtlich nur zur Verarbeitung der Drogen genutzt. Da eine solche Anlage erhebliche Mengen Strom benötigt, wurde dieser illegal am Hausanschluss "abgezapft". Es erfolgte die Beschlagnahme der gesamten Anlage und der darin befindlichen Pflanzen. Die Spurensicherung erfolgte mit Unterstützung von Fachleuten des Hessischen Landeskriminalamtes.

Zeitgleich mit der Durchsuchung in Erbach, wurde die Wohnung des Paares in der Treptower Straße in Wiesbaden durch Wiesbadener Kriminalbeamte aufgesucht. Dort wurden die beiden Beschuldigten angetroffen und festgenommen. Die Frau wurde nach den ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihr Mann, der wegen ähnlich gelagerter Straftaten bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist wurde auf Antrag der Limburger Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der für ihn die Untersuchungshaft anordnete.

2. Vandalen wüten auf Schulgelände, Bad Camberg, Gisbert-Lieber-Straße, Freitag, 28.02.2020, 14.30 Uhr bis Sonntag, 01.03.2020, 17.50 Uhr

(si)Im Laufe des Wochenendes haben Vandalen auf einem Schulgelände in der Gisbert-Lieber-Straße in Bad Camberg gewütet. Die Unbekannten beschädigten mehrere Scheiben des Gebäudekomplexes sowie einen einbetonierten Abfalleimer, wodurch ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro entstand. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Geldbörse entwendet, Limburg, Zeppelinstraße, Freitag, 28.02.2020, 13.00 Uhr

(si)Am Freitagmittag hatten es Unbekannte in der Zeppelinstraße in Limburg auf die Geldbörse eines Seniors abgesehen. Der Mann begab sich gegen 13.00 Uhr in den Vorraum einer dortigen Bankfiliale, um mehrere Hundert Euro Bargeld abzuheben. Als er danach den Vorraum verlassen wollte, wurde er von einem bisher unbekannten Mann angerempelt. Kurz nach diesem Vorfall bemerkte der Senior, dass seine Geldbörse samt dem zuvor abgehobenen Bargeld entwendet worden war. Der Unbekannte soll etwa 25 Jahre alt und schlank gewesen sein, sowie ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Polizei sucht geschädigten Fahrradfahrer, Limburg-Lindenholzhausen, Bahnhofstraße, Mittwoch, 05.02.2020, 12.15 Uhr

(si)Nachdem am Mittwoch, den 05.02.2020, gegen 12.15 Uhr am Bahnhof in Lindenholzhausen ein Wartehäuschen beschädigt und eine Passantin mit einem Stein beworfen wurde (s. Pressemeldung vom 06.02.2020), sucht die Polizei nun einen weiteren geschädigten Fahrradfahrer. Laut Zeugenangaben soll der Fahrradfahrer zur Tatzeit auf einem Feldweg im Bereich des Bahnhofes unterwegs gewesen sein, als die beiden Jugendlichen den Mann ebenfalls mit einem Stein beworfen haben sollen. Sowohl der Fahrradfahrer, als auch weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

5. Autoaufbrecher treiben in Weilburg ihr Unwesen, Weilburg-Odersbach, Am Steinbühl und Weilburg, Hainallee, Sonntag, 01.03.2020, 19.30 Uhr bis Montag, 02.03.2020, 06.50 Uhr

(si)In der Nacht zum Montag haben Autoaufbrecher in Weilburg und dem Weilburger Stadtteil Odersbach ihr Unwesen getrieben. In der Hainallee hatten es die Unbekannten auf einen weißen VW Scirocco abgesehen, welcher am Fahrbahnrand parkte. Nachdem die Täter eine Scheibe des Fahrzeuges eingeschlagen hatten, ergriffen sie ein im Fahrzeug liegendes Mobiltelefon sowie eine Geldbörse und flüchteten im Anschluss mit ihrer Beute im Wert von mehreren hundert Euro unerkannt. Ebenfalls unerkannt ergriffen Autoaufbrecher in der Straße "Am Steinbühl" in Odersbach die Flucht. Auf dem Parkplatz des dortigen Krankenhauses beschädigten die Unbekannten die Scheibe eines dort stehenden silbernen Daimler und entwendeten aus dem Fahrzeug unter anderem eine Filztasche samt Inhalt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden in beiden Fällen gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

