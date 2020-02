Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfälle durch umgestürzte Bäume++

Oldenburg (ots)

Am 16.02.2020 stürzten durch den Sturm vier Bäume auf die Autobahnen 28 und 29. Durch die Bäume kommt es zu mehreren Verkehrsunfallsituationen. Auf der Richtungsfahrbahn Bremen der A 28 kollidiert ein Streifenwagen hinter der Autobahnauffahrt Westerstede mit einer umgestürzten, auf die Fahrbahn ragende Fichte. Es entsteht Sachschaden an dem Streifenwagen. Auf der A 29, kurz vor dem Parkplatz Bornhorster Wiesen ragt ein umgestürzter Laubbaum auf den Hauptfahrstreifen der Richtungsfahrbahn Osnabrück. Eine 21jährige aus Bockhorn befährt mit ihrem Ford die A 29 in Richtung Osnabrück. An der Unfallstelle kann sie dem Baum gerade noch ausweichen, verliert aber die Kontrolle über ihren Pkw, gerät ins Schleudern, prallt gegen die Mittelschutzplanke und kommt dort zum Stillstand. Fünf weitere Pkw befahren ebenfalls den Hauptfahrstreifen, schaffen es aber nicht, dem Baum auszuweichen und Stoßen mit diesem zusammen. Es entstehen Sachschäden in Höhe von mehreren tausend Euro an den Unterböden, Windschutzscheiben und Kotflügeln.

Während der Unfallaufnahme, die ca. 2,5 Stunden andauerte wird der Verkehr über den Parkplatz Bornhorster Wiesen geleitet. Der Baum wird durch die Feuerwehr beseitigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK BAB Oldenburg

Telefon: +49(0)4402-933 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell