Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch mit hohem Schaden in Ofen ++Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Zwischenahn++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 19.30 Uhr - 01.20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in Ofen. Der oder die Täter nutzten dabei die Abwesenheit der Hausbewohnerin um in das Gebäude zu gelangen. Der geschätzte Wert des erlangten Diebesgutes beläuft sich auf 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell