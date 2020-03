PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung Polizeidirektion Limburg-Weilburg, 01.03.2020

Limburg (ots)

Körperverletzung Tatort: 65549 Limburg, Dr.-Wolff-Straße Tatzeit: Sa., 29.02.2020, zw. 00:30 Uhr und 01:00 Uhr Ein 20-Jähriger Geschädigter wurde von einem Täter mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und von einem Weiteren zu Boden gestoßen. Die Hintergründe sind noch unklar. Gegen die beiden 17-jährigen Täter wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht Tatort: K 473 Gem. 65553 Limburg-Dietkirchen Tatzeit: zw. Fr., 28.02.2020, 10:20 Uhr und Sa., 29.02.2020, 06:30 Uhr Anhand vorgefundener Spuren befuhr ein Fahrzeug die K 473 aus Richtung Offheim kommend in Fahrtrichtung Dietkirchen. Das Fahrzeug kam rechts auf die Bankette, durch Entgegenlenken wurde eine Umleitungsbeschilderung auf einer Verkehrsinsel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand an der Umleitungsbeschilderung ein Schaden von etwa 50 Euro. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht Tatort: 65549 Limburg, Am Kissel Tatzeit: zw. Do., 27.02.2020, 16:00 Uhr und Sa., 29.02.2020, 12:00 Uhr Ein grauer Seat Ibiza, welcher am Tatort am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Holzheimer Straße geparkt war, wurde offensichtlich durch ein anderes Fahrzeug im Vorbeifahren beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro, der Pkw wurde an der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht Tatort: 65589 Hadamar, Schulstraße Tatzeit: Sa., 29.02.2020, zw. 15:00 Uhr und 17:15 Uhr Ein grauer Ford C-Max war in einer Parkbucht geparkt. Im obigen Zeitraum wurde der Pkw an der hinteren linken Tür beschädigt (Delle, ca. 600 Euro Schaden). Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Unfall mit Leichtverletzten Tatort: L 3278 Gem. 65599 Dornburg-Frickhofen Tatzeit: Sa., 29.02.2020 ca. 18:00 Uhr Eine 50 Jahre alte Fahrerin eines Mitsubishi Colt befuhr die L 3278 von Niederzeuzheim aus kommend in Fahrtrichtung Frickhofen. Eine 37-Jährige Fahrerin eines Audi beabsichtigte die Landesstraße zu überqueren, übersah dabei das bevorrechtigte Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrerin des Mitsubishi wurde bei dem Unfall leicht verletzt, sie erlitt ein Schleudertrauma und diverse Prellungen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 8000 Euro.

Trunkenheitsfahrt Tatort: Rastanlage Merenberg, an der B 49 Tatzeit: Sa., 29.02.20, 01.15 Uhr Einer Funkstreife der Polizeistation Weilburg fiel ein Pkw auf der Rastanlage Merenberg aufgrund der Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 35 - jährige Mann aus Seeheim - Jugenheim erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Es erfolgte dann eine Blutentnahme bei dem Pkw - Führer und die Sicherstellung seines Führerscheins

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

PHK Neukirch

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell