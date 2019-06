Polizei Gütersloh

POL-GT: Friedrichsdorf - Einbruch Tankstelle

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am frühen Samstagmorgen (15.06., 02.40 Uhr) ist ein bislang unbekannter Täter in eine Tankstelle an der Senner Straße eingebrochen.

Vor Ort stellten die Beamten eine eingeschlagene Scheibe der Eingangstür fest. Aus dem Verkaufsraum waren offensichtlich einige Tabakwaren aus den Regalen entnommen worden.

Zeugen beobachteten zum Tatzeitpunkt einen ca. 190cm großen, schlanken Mann, er trug eine kurze Hose, ein graues Kapuzenshirt und eine Jacke. Zudem hatte er einen Rucksack auf dem Rücken. Er ging zunächst in Richtung Südwestweg und anschließend in Richtung Brackweder Straße davon, nachdem er aus der Tankstelle heraus kam.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell