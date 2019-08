Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: 49-jährige Frau betrunken mit dem Auto unterwegs

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend war in Plankstadt eine 49-jährige Frau betrunken mit ihrem BMW unterwegs. Ein Zeuge teilte der Polizei kurz nach 20 Uhr mit, dass soeben eine offenbar betrunkene Autofahrerin auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Gewerbering gefahren sein und sich nun im Markt aufhalten würde. Wenig später meldete sich der Zeuge erneut, da die Frau nun auf dem Parkplatz eines Gewerbebetriebs in der Otto-Hahn-Straße stehe. Beim Eintreffen der Beamten saß die 49-Jährige angeschnallt auf dem Fahrersitz und hatte die Scheiben des Fahrzeugs geöffnet. Die Polizisten bemerkten sogleich starken Alkoholgeruch im Atem der Frau. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Ihr wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Ihr Führerschein wurde zu den Akten genommen.

