POL-NE: Senioren von "falschen Enkeln" und "falschen Polizeibeamten" angerufen

Gleich zweimal haben Telefonbetrüger bei einem älteren Ehepaar versucht, durch Vortäuschung falscher Tatsachen an das Ersparte zu kommen.

Die beiden über 90-jährigen Senioren auf der Neusser Furth erhielten zunächst Mitte Juli einen Anruf ihrer vermeintlichen Enkelin, die angeblich Geld für einen Wohnungskauf benötigte. Ein Gespräch mit nahen Verwandten sorgte aber dafür, dass dieses Anliegen als Betrugsversuch entlarvt wurde.

Am Montag (05.08.) erhielt das Ehepaar einen weiteren Anruf. Diesmal rief ein angeblicher Polizist an und suchte das Gespräch. Da man nun bereits vorgewarnt war, wurde das Gespräch sogleich beendet. Die unbekannten Täter gingen in beiden Fällen leer aus. Da diese Versuche leider immer wieder vorkommen, rät die Polizei:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand Ihnen nicht mit Namen vorstellt! Oft suchen die Täter über Telefonbucheinträge nach älter klingenden Namen und beginnen ihr Gespräch als vermeintlicher Enkel mit "Rate mal, wer hier ist...".

- Gehen Sie keinesfalls auf Forderungen nach Geld ein und legen Sie auf. Rufen Sie die jeweilige Person über die altbekannte Nummer an, dies wird im Zweifelsfall schnell Klarheit verschaffen.

- Auch wird die Polizei Sie am Telefon niemals nach Wertgegenständen und / oder Bargeld befragen. Sollte ein Anrufer sich als Polizist ausgeben und behaupten, Ihr Namen stünde auf einer dubiosen Liste von Verdächtigen, seien Sie skeptisch und beenden Sie das Gespräch.

- In allen Fällen gilt: Informieren Sie die echte Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt oder Sie Opfer eines Betruges geworden sind, entweder über 02131-3000 oder über den Notruf 110.

