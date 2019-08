Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Brand auf AVR-Gelände - Pressemitteilung 2

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es auf dem Gelände eines Wertstoffhofs in der Bruchwiesen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und der Polizei. Mehrere Zeugen meldeten um kurz vor 1 Uhr einen Flammenschein ausgehend vom Gelände der dort ansässigen Anlage. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet zunächst gelagerter Restmüll in Brand, wobei das Feuer auf die nahegelegenen Holz- und Gartenabfälle übergriff. Auf eine Fläche von 40x100 Metern bekämpften 90 Feuerwehrleute aus den umliegenden Städten und Gemeinden den Brand. Ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude und gelagerte Wertstoffe konnten verhindert werden. Das Feuer brannte bis in die Nachmittagsstunden kontrolliert ab. Messungen der Feuerwehr ergaben keine Gefährdung für Mensch und Umwelt.

Die Beamten des Polizeireviers Wiesloch nahmen noch in der Nacht die Ermittlungen zum Brandgeschehen auf. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf eine Straftat. Es wird weiter davon ausgegangen, dass sich der gelagerte Restmüll aufgrund der hohen Temperaturen und der Sonneneinstrahlung selbst entzündete. Es entstand, bis auf den abgebrannten Müll und Wertstoff, kein Sachschaden.

