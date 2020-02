PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg - Weilburg vom 29.02.2020

Limburg (ots)

1. Verkehrsunfallflucht, Frankfurter Straße 43, 65551 Limburg - Lindenholzhausen

Am Freitag, den 28.02.2020, hatte eine 50jähre Verkehrsteilnehmerin aus dem Rhein-Lahn-Kreis ihren VW-Transporter in der Zeit von 09:20 Uhr - 09:35 Uhr in der Frankfurter Straße In Höhe der Hausnummer 43 in Lindenholzhausen abgestellt. Während der Abstellzeit wurde der Außenspiegel des Transporters vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher / die Unfallverursacherin entfernte sich im Anschluss an den Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 400 EUR geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

2. Sachbeschädigung an Pkw, Tatort: Heidestraße 4, 65550 Limburg - Linter Unbekannte machten sich in der Zeit von Donnerstag, 27.02.2020 18:00 Uhr - Freitag, 28.02.2020 08:00 Uhr, an einem in der Heidestraße in Linter abgestellten grünen Multivan zu schaffen und beschädigten diesen am Fahrzeuglack. Der entstandene Schaden wird auf ca. 200 EUR geschätzt. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 06431-91400 mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.

3. Diebstahl eines Motorrollers Tatort: Bahnhof Limburg, Südseite Bislang unbekannte Täter hatten es am vergangenen Freitag auf einen auf dem Gelände des Bahnhof Limburg abgestellten Motorroller abgesehen. In der Zeit von 04:00 - 20:15 Uhr wurde der auf der Südseite des Bahnhofs durch den Eigentümer abgestellte Motorroller der Marke Rex entwendet. An dem Roller war das amtliche Kennzeichen LM-ZA 219 angebracht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

4. Fahren unter Alkoholeinfluss Tatort: B49 Höhe Rastanlage Obertiefenbach

Eine Streife der Polizeistation Weilburg führte am frühen Samstagmorgen gegen 01:15 Uhr auf der B49, in Höhe der Rastanlage Obertiefenbach eine Verkehrskontrolle durch. Bei dem 35jährigen Fahrer eines VW Vento wurde hierbei festgestellt, dass er unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,47 Promille. Gegen den Fahrer wurde daraufhin ein Strafverfahren eingeleitet, der Führerschein wurde sichergestellt.

