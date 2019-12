Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei fasst Tankstellenräuber von Schnathorst - Zeuge gibt entscheidenden Tipp

Hüllhorst, Lübbecke (ots)

Vor gut einer Woche, am 19. Dezember, kam es zu einem Überfall auf die Tankstelle in Schnathorst. Jetzt geht die Polizei davon aus, den Raub aufgeklärt zu haben. Ein 21-Jähriger Lübbecker hat die Tat gestanden. Den entscheidenden Hinweis zur Klärung lieferte ein besonders aufmerksamer Autofahrer.

Dank dieser Beobachtung konnten die Ermittler am Montag, 23. Dezember, den mutmaßlichen Räuber in Lübbecke vorläufig festnehmen. Bei seiner Vernehmung gab der Lübbecker zu, den Überfall mit einem Komplizen verübt zu haben. Der 21-Jährige ist bisher nicht einschlägig polizeibekannt. Die von den Räubern bei dem Überfall benutzten Waffen konnten die Ermittler sicherstellen. Dabei handelte es sich um eine Schreckschusspistole und eine Machete. Der 21-Jährige gab an, aus Geldnot gehandelt zu haben. Seinen Teil der Beute hätte er bereits ausgegeben, so der junge Mann weiter.

Da der 21-Jährige die Tat einräumte und keine Haftgründe vorlagen, wurde er in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Bei den Ermittlungen ergaben sich mittlerweile auch Hinweise auf den Komplizen des 21-Jährigen. Die Ermittlungen zu dieser Person dauern an.

Wie berichtet, war das Duo am Abend zum Geschäftsschluss um kurz vor 21 Uhr in der Tankstelle an der Mindener Straße aufgetaucht. Dabei erbeuteten die Männer Geld und einige Stangen Zigaretten. Die allein anwesende 39-jährige Angestellte blieb unverletzt. Wie jetzt bekannt, flüchteten die Männer anschließend mit einem Pkw, den sie in einer Nebenstraße abgestellt hatten.

Einen Zusammenhang mit den in der jüngsten Vergangenheit verübten Überfällen auf Lebensmittelmärkte in Hüllhorst, Rahden, Hille und Porta Westfalica sieht die Polizei nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nicht.

