Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Maskierte Einbrecher können nach Rangelei flüchten

Preußisch Oldendorf (ots)

Am frühen Freitagmorgen ist ein maskierter Mann in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Bache" in Preußisch Oldendorf eingebrochen. Dabei kam es zu einer Rangelei mit den Bewohnern, bevor der Einbrecher mithilfe eines Komplizen flüchten konnte.

Gegen 4.30 Uhr verschaffte sich der unbekannte Einbrecher ersten Erkenntnissen zufolge Zutritt zu einem Balkon und schlug mit einem Hammer eine Glasscheibe ein. Dies bekamen die beiden Bewohner (43, 38) offenbar mit und konnten den maskierten Mann beim Einsteigen in die Wohnung zunächst überwältigen und zu Boden bringen. Als die beiden um Hilfe riefen, wurde auch ein Nachbar (60) aufmerksam, alarmierte die Polizei und öffnete mit einem bei ihm hinterlegten Schlüssel die Wohnungstür. Auch er versuchte zusammen mit den beiden Geschädigten den Täter zu bändigen.

Daraufhin erschien ein Komplize vor Ort, woraufhin sich der Einbrecher losreißen konnte. Noch vor dem Eintreffen der Polizei gelang den Männern die Flucht. Die polizeiliche Fahndung nach ihnen brachte keinen Erfolg.

Beide können wie folgt beschrieben werden. Der einbrechende Täter war etwa 20 Jahre alt, 185 cm groß und von schlanker Gestalt. Er war dunkel gekleidet und führte einen Hammer mit sich. Der Komplize war ebenfalls jüngeren Alters, circa 175 bis 180 cm groß und von stämmiger Figur. Er trug ebenfalls dunkle Kleidung. Beide Täter sprachen hochdeutsch und waren maskiert.

Die Polizeiermittler bitten unter um Hinweise zu den Tätern. Verdächtige Beobachtungen, möglicherweise in Verbindung mit einem Fahrzeug, werden von den Beamten unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

