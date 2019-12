Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Reifen löst sich bei Fahrt auf A2: Unbekannte lösen zuvor Radmuttern

Minden (ots)

Großes Glück hatte ein 47-jähriger Autofahrer aus Minden, als ihm am Freitag auf der A2 während der Fahrt plötzlich das linke Vorderrad von der Nabe sprang. Der Mindener konnte seinen Audi noch rechtzeitig ohne Unfall auf dem Seitenstreifen stoppen. Der Schreck wurde nicht kleiner, als der Mann feststellte, dass zuvor Unbekannte die Radschrauben entfernt hatten. Dies geschah nach Aussage des Mannes mutmaßlich in der Nacht zu Freitag, als sein Pkw in einer Parkbucht im Stadtteil Bölhorst an der Humperdinckstraße stand.

Als der 47-Jährige sich am Freitagmorgen auf dem Weg zur Arbeit machte, bemerkte er von der drohenden Gefahr noch nichts. Als er im Laufe des Vormittags dann auf der Autobahn in Richtung Minden fuhr, machten sich unvorhergesehene Vibrationen bemerkbar. Als er sich daraufhin entschloss auf dem Seitenstreifen anzuhalten, löste sich der Vorderreifen und verhakte sich im Radkasten.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 20. Dezember, an der Humperdinckstraße verdächtig wirkende Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden von den Ermittlern erbeten unter Telefon (0571) 88660.

