POL-MI: Unbekannte brechen in Museumszug ein

Preußisch Oldendorf (ots)

Am Samstag wurde der Polizei der Aufbruch des historischen Museumszuges in Preußisch Oldendorf gemeldet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürften Unbekannte den alten Bahnhof in der Weststraße zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 10 Uhr aufgesucht haben. Hier machte man sich an Türen und Fenstern der beiden sich auf den Gleisen befindlichen Waggons zu schaffen und erhielt so gewaltsam Zugang. Zudem beschädigten die Täter mit Steinen zwei Scheiben der anliegenden Lagerhalle.

Ob die Kriminellen Diebesgut aus den Waggons entwendeten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Täterhinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

