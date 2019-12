Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Angetrunkener Fahrzeugführer fährt in Grundstücksmauer

Porta Westfalica (ots)

Ein 47-Jähriger befuhr am Sonntag, gegen 00.50 Uhr, den Hirschpfad in Porta Westfalica. Vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung kam der 47-Jährige mit seinem Ford von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Mehrere Anwohner bemerkten dies durch Zufall und konnten den Pkw-Fahrer an der Flucht vom Unfallort bis zum Eintreffen der Polizei hindern.

Nach der Sachverhaltsaufnahme vor Ort nahmen die Beamten den sich heftig wehrenden 47-Jährigen zwecks Blutprobe mit zur Polizeiwache. Hier musste er auch seinen Führerschein abgeben.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1200,- Euro.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke

Leitstelle



Telefon: (0571) 8866-0

E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell