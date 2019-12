Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Beifahrerin wird bei einem Verkehrsunfall in Espelkamp leicht verletzt

Espelkamp (ots)

Am Samstag, gegen 21.55 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger aus Lübbecke mit einem Seat die Ginsterstraße in Fahrtrichtung Diepenauer Straße. Zeitgleich befuhr eine 47-Jährige aus Gütersloh mit einem Renault die Straße "Hinter den Hörsten" in südliche Richtung. Im Bereich der Kreuzung beider Straßen kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Die 19-jährige Beifahrerin in dem Seat wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Beide Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000.- Euro.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke

Leitstelle



Telefon: (0571) 8866-0

E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell