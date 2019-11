Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken-Nieukerk - Verkehrsunfall

77-Jähriger schwer verletzt

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Dienstag (26. November 2016) gegen 14:50 Uhr steuerte ein 77-Jähriger aus Meerbusch seine Mercedes C-Klasse die Klever Straße mit Fahrtrichtung Geldern entlang. Plötzlich geriet er aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kam dort nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen fuhr noch einige Meter auf dem Grünstreifen weiter, wo er letztlich mit einem Baum zusammenstieß. Dabei verletzte sich der 77-jährige Fahrer schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell