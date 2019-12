Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrzeug verunfallt auf der Weserbrücke in Petershagen

Petershagen (ots)

Am Samstag, gegen 00.12 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger aus Uchte mit einem Peugeot die L770 in Fahrtrichtung Espelkamp. Im Bereich der Weserbrücke bemerkte der Fahrer auf der Fahrbahn einen Hasen. Bei dem Versuch, dem Tier auszuweichen, geriet das Fahrzeug ins Schleudern und prallte in die Schutzplanke.

Durch den Aufprall verletzte sich der Fahrer leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn nach der Unfallaufnahme in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug wurde total beschädigt, etwa 15 Meter Schutzplanke müssen ausgetauscht werden (Gesamtschaden etwa 6500,- Euro).

Der Hase war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr da. Vermutlich hat er den Unfall unverletzt überstanden.

