Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Lebensmittelmarkt

Iserlohn (ots)

In der Nacht zu gestern schlugen unbekannte Täter die Scheibe des Hintereingangs eines Geschäftes an der Pütterstraße ein. Sie betraten das Geschäft, durchsuchten dieses und stahlen die Registrierkasse, Tee, Süßigkeiten und Shisha Tabak. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 9199-0 oder 9199-6119 erbeten.

