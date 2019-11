Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eschelbronn, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter BMW-Fahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Eschelbronn / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 37-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr am Mittwochabend gegen 18:45 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Epfenbach. Als sie auf Höhe des Mühlweges der abknickenden Vorfahrtsstraße folgte, kam ihr ein schwarzer BMW entgegen, der teilweise auf der Gegenfahrbahn fuhr. Die Autos streiften einander, wobei an dem Hyundai ein Schaden von 1.500 Euro entstand. Der BMW fuhr ohne anzuhalten weiter.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem BMW oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter 07261 6900 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Lukas Johst

Telefon: 0621 174-1115

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell