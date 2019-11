Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Autofahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen parkte eine Opelfahrerin gegen 10 Uhr ihren Wagen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Neuen Weg-Nord. Als sie gegen 10:45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie an diesem Unfallschäden an der linken Seite.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter 06271 92100 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

