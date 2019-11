Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Einbruchsversuch gescheitert - Wer kann Hinweise geben ?

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In eine im 1. OG eines Mehrfamilienhauses in der Mannheimer Straße gelegene Wohnung versuchten in der Nacht zum Mittwoch bislang unbekannte Täter einzubrechen. Die Abschlusstüre hielt jedoch den Aufhebelversuchen stand, so dass ein Eindringen nicht möglich war. Die Geschädigte war zwischen 1.30 und 4.30 Uhr mehrmals wach und nahm auch Geräusche wahr, schenkte diesen zunächst keine weitere Beachtung. Am Morgen stellte sie dann Beschädigungen an der Türe fest und verständigte die Polizei.

Die Ermittlungen dauern noch an.

Bewohner des Hauses oder sonstige Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

