POL-MA: Weinheim: Anrufe falscher Polizeibeamte im Bereich des Polizeireviers Weinheim Kontaktierte durch Medien sensibilisiert und beendeten die Gespräche

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend erhielten drei Weinheimer Bürger Anrufe von vermeintlichen Polizei-/Kriminalbeamten, die in den Gesprächen Einbrüche in den Straßen Eichenweg, Konrad-Adenauer-Straße und "In der Steig" (Lützelsachsen) vorgaukelten. Sie erkundigten sich nach entsprechenden Sicherungen an Türen und Fenstern und in einem Fall nach vorhandenem Bargeld. Alle Betroffenen, die auch durch die ständige Berichterstattung der Polizei in den Medien entsprechend sensibilisiert waren, ließen sich nicht weiter auf die Dialoge ein und beendeten die Telefonate.

Alle Anrufe erfolgten mit unterdrückter Rufnummer.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und warnt aufgrund der aktuellen Fälle die Bevölkerung. Beenden Sie stets solche Telefonate und informieren Sie umgehend die Polizei.

