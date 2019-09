Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Traktor-Unfall; Bietigheim-Bissingen: Mercedes-Lenker nach Unfallflucht gesucht und nach Flucht vor Polizeikontrolle wird 21-Jähriger festgenommen

Sachsenheim-Hohenhaslach: Traktor-Unfall

Ein Unfall zwischen zwei Traktoren am Sonntagvormittag in der Ochsenbacher Straße in Hohenhaslach hatte eine schwer verletzte Person zur Folge. Vier Traktor-Fahrer befanden sich gegen 11.00 Uhr auf der Anfahrt zu einer Brauchtumsveranstaltung. In der Ochsenbacher Straße wollten sie wenden, da sie vermuteten, dass sie sich verfahren hatten. Der vorausfahrende Lenker setzte zum Wenden an, worauf die nachfolgenden Traktor-Fahrer bremsten. Der letzte in der Reihe, ein 58-jähriger Mann, rutschte hierbei mutmaßlich vom Bremspedal ab und fuhr seinem Vordermann, einem 65-Jährigen, auf. Durch den Aufprall stürzte der 65-jährige Fahrer von seinem Traktor und musste im weiteren Verlauf durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Zugmaschine des 58 Jahre alten Mannes war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen.

Bietigheim-Bissingen-Untermberg: Mercedes-Lenker nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Mercedes-Lenker am Sonntag gegen 16.35 Uhr in der Bissinger Straße in Untermberg verübte. Der Unbekannte war in Richtung Bietigheim-Bissingen unterwegs, als er sich im Bereich einer Engstelle zur Fahrbahnmitte hin orientierte. Im Zuge dessen stieß er mit einem entgegenkommenden 37 Jahre alten Ford-Fahrer zusammen, an dessen PKW ein Wohnanhänger angehängt war. Zunächst habe der Unbekannte bis fast zum Stillstand verlangsamt. Als der 37-Jährige, der bereits angehalten hatte und ausgestiegen war, sich dem Mercedes näherte, fuhr der Unbekannte davon. Bei dem Fahrer soll es sich um einen älteren Mann mit weißem bzw. grauem Haar gehandelt haben, der mutmaßlich eine silberne Mercedes-B-Klasse fuhr. Ein Familie mit Kindern habe den Unfall beobachtet und den Mercedes-Lenker mit Handzeichen auf den Unfall aufmerksam gemacht. Insbesondere diese Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Der entstandene Sachschaden blieb gering.

Bietigheim-Bissingen: nach Flucht vor Polizeikontrolle wird 21-Jähriger festgenommen

Wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens unter der Wirkung von berauschenden Mitteln und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wird sich ein 21 Jahre alter Mann verantworten müssen, den Beamte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen am Sonntag gegen 23.00 Uhr in der Steigstraße in Bietigheim vorläufig festnahmen. Zunächst war der Streifenwagenbesatzung in der Bahnhofstraße ein VW aufgefallen, dessen Abblendlicht nicht ordnungsgemäß funktionierte. Als sie den Fahrer einer Kontrolle unterziehen wollten, gab der Gas und flüchtete über die Rosen- und die Lessingstraße in die Mörikestraße. Dort musste der VW-Lenker schließlich wenden. Die Beamten versuchten den VW-Lenker aufzuhalten, doch dieser zeigte sich unbeeindruckt. Ein Polizist wurde schließlich von dem VW-Lenker, der ihm entgegen fuhr, gefährdet und musste dem Fahrzeug ausweichen. Im weiteren Verlauf parkte der 21-Jährige den VW ab und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Doch die beiden Beamten blieben ihm auf den Fersen und nahmen ihn in der Steigstraße vorläufig fest. Ein freiwilliger Drogentest verlief positiv. Darüber stellten die Beamten beim Öffnen des PKW Marihuana-Geruch fest. Eine Durchsuchung des VW förderte eine Kleinstmenge des Betäubungsmittels zu Tage. Der 21-Jährige musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Nach Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt.

