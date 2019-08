Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Ermittlungen nach Streitigkeiten

Rust (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in einem Freizeitpark zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. In der Warteschlange einer Attraktion fühlten sich einige Besucher von ebenfalls in der Schlange stehenden und rauchenden Personen gestört. Nach einer lautstarken Diskussion mit wechselseitigen Beleidigungen kam es schließlich gegen 15:50 Uhr zu Handgreiflichkeiten. Mehrere beherzte Helfer mussten die Streithähne trennen. Die Folgen sind Ermittlungen gegen fünf Personen im Alter zwischen 18 und 41 Jahren wegen Beleidigungen und gefährlicher Körperverletzung.

