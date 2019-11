Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: BMW XM6 gestohlen

Bild-Infos

Download

Iserlohn (ots)

Die Polizei sucht seit dem heutigen Morgen, 6.39 Uhr, nach einem gestohlenen weißen BMW XM6, Baujahr 2014. Der Pkw mit dem Kennzeichen MK RZ 11 wurde heute Nacht an der Fichtenstraße in Iserlohn-Sümmern gestohlen. Der Wagen hat einen auffälligen M-Schriftzug in Blau und Rot auf dem rechten Kotflügel. Das Fahrzeug verfügt über ein Keyless-Schlüsselsystem. Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell