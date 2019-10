Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kleinkraftrad nach Entwendung beschädigt zurückgelassen

Hückelhoven (ots)

Ein silbernes Kleinkraftrad der Marke Cixi, ausgestattet mit Versicherungskennzeichen, wurde zwischen Mittwoch (2. Oktober) und Sonntag (6. Oktober) entwendet. Es parkte an der Kestenstraße. Am Montag (7. Oktober) wurde es in der Nähe wieder aufgefunden. Es war stark beschädigt und diverse Teile wurden entwendet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell