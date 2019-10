Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Anhänger mit Baggern

Geilenkirchen (ots)

Bislang unbekannte Täter stahlen von einem Firmengelände an der Straße An Fürthenrode einen Anhänger mit HS-Kennzeichen, auf dem sich ein Bagger der Marke Takeuchi befand. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 14 Uhr am Samstag (5. Oktober) und 10 Uhr am Montag (7. Oktober).

In der Nacht zu Dienstag (8. Oktober) wurde vom selben Firmengelände ein weiterer Anhänger mit HS-Kennzeichen entwendet, auf dem ein weiterer Bagger der Marke Takeuchi stand.

Die polizeilichen Ermittlungen zu den beiden Diebstählen dauern noch an.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0.

