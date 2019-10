Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsschilder beschädigt - Zeugen gesucht

Geilenkirchen-Beeck (ots)

Zwischen 20 Uhr am Samstag, 5. Oktober und 17 Uhr am Sonntag, 6. Oktober wurden an der Professor-Schröder-Straße mehrere Verkehrsschilder durch unbekannte Täter herausgerissen oder abgebrochen. Die Schilder wurden am Ortseingang Beeck, am dortigen Wirtschaftsweg, im Graben liegend wieder aufgefunden. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell