Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Fahrzeugaufbrüche

Erkelenz (ots)

In der Nacht von Samstag, 5. Oktober zu Sonntag, 6. Oktober, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu drei parkenden Pkw.

In der Ortschaft Tenholt öffneten sie zwei Fahrzeuge, die an der Straße Baaler Weg parkten. Sie stahlen daraus Bargeld sowie persönliche Dokumente. Eine Mappe, in der sich ein Teil der Dokumente befand, wurde kurze Zeit später durch Zeugen in der Ortslage Granterath wieder aufgefunden und dem Eigentümer ausgehändigt.

In Granterath auf der Straße Zur Schmiede wurde aus einem weiteren, parkenden Fahrzeug Herrenbekleidung sowie eine Brille gestohlen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell