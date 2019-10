Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 279/19 vom 06.10.2019

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Heinsberg-Grebben, versuchter Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Freitag, 04.10.2019, 10.45 Uhr bis Samstag, 05.10.2019, 16.15 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter vergeblich in ein Wohnhaus auf der Straße "In der Gansweid" einzubrechen.

Erkelenz, versuchter Einbruchdiebstahl

Auch auf der Weezer Straße blieb es beim Versuch in ein Wohnhaus einzubrechen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag, 04.10.2019, 14.15 Uhr bis Samstag, 05.10.2019, 08.00 Uhr.

