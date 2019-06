Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Suche erfolgreich beendet

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Glückliches Ende einer Vermisstensuche: Eine 71-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Weilerbach ist in der Nacht zu Donnerstag nach mehrstündiger Suche wohlbehalten gefunden worden. Sie wurde dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte der Polizei am späten Mittwochabend den Hinweis gegeben, dass ihm im Verlauf des Tages mehrmals eine Frau aufgefallen war, die zwei Einkaufswagen schob und einen verwirrten Eindruck machte. Die ausgerückte Streife konnte die Dame zwar zunächst nirgends sichten, Ermittlungen führten die Beamten aber auf die Spur einer Frau, die am Morgen ihr Zuhause verlassen hatte und bislang nicht zurückgekehrt war.

Weil sich die 71-Jährige möglicherweise in einer hilflosen Lage befand, wurden Feuerwehr und Rettungshundestaffel verständigt, um zusammen mit der Polizei nach der Frau zu suchen. Die gemeinsame Aktion hatte gerade begonnen, da wurde die Dame in der Nähe eines Feldwegs entdeckt. Sie schien körperlich in Ordnung zu sein, wurde aber vorsorglich vom Rettungsdienst mitgenommen. |cri

