Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Diebstahl aus Pkw erwischt

Gangelt-Kreuzrath (ots)

Ein 57-jähriger Mann aus Gangelt bemerkte am Montag, 7. Oktober, gegen 10.15 Uhr, einen Mann, der offenbar versuchte Gegenstände aus dem Kofferraum seines Pkw zu entwenden. Der Gangelter sprach den Täter an, woraufhin dieser versuchte zu flüchten. Es gelang dem Pkw Besitzer, den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Es handelte sich um einen 20-jährigen Mann aus Heinsberg. Die Beamten nahmen eine Anzeige auf. Die Ermittlungen zu diesem Fall dauern weiter an.

