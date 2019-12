Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rollerfahrer kommt auf rutschiger Fahrbahn zu Fall

Bad Oeynhausen (ots)

Ein Rollerfahrer ist am Freitagmittag an der Ecke Oberbecksener Straße/Helds Kamp in Rehme gestürzt. Der 43-jährige Bad Oeynhausener erlitt dabei leichte Verletzungen.

Der Mann befand sich auf dem Weg zur Arbeit, als er der Polizei zufolge gegen 13.15 Uhr vom Helds Kamp nach rechts auf die Oberbecksener Straße abbog. Dabei verlor der 43-Jährige auf der leicht rutschigen Straße die Kontrolle über sein Zweirad und fiel auf die Fahrbahn. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den Mann und brachte ihn zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus.

