Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann randaliert in Unterhose

Bad Oeynhausen (ots)

Am Freitagmorgen wurde die Polizei gegen 6.15 Uhr in die Eidinghausener Straße gerufen. Hier randalierte ein leicht bekleideter Mann.

Als die Beamten vor Ort ankamen, trafen sie an einer Tankstelle auf den alkoholisierten 33-jährigen Mann aus dem Raum Kirchlengern. Dieser war lediglich mit einem Oberteil, einer Unterhose und Socken bekleidet und zeigte sich sehr aggressiv gegenüber den anwesenden Personen. So schlug er auch gegen andere PKWs. Die Einsatzkräfte brachten den Mann zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam nach Minden. Die Ausnüchterungszelle konnte er am Nachmittag wieder verlassen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell