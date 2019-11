Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Verletzte bei Unfall auf der A 30 in Höhe Bünde

Bielefeld (ots)

Bu. Ein 27-jähriger Bünder befuhr am Mittwochabend um 18.00 h, mit seinem Seat die A30 in Richtung Hannover. Kurz vor der Anschlussstelle Bünde prallte er aus bisher ungeklärter Ursache auf einen vor ihm fahrenden VW Polo eines 19-jährigen aus Melle. Beide PKW schleuderten nach links in die Leitplanke, wurden nach rechts abgewiesen und kamen auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Die Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und mit dem RTW in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden PKW entstand Totalschaden. Dem Seat Fahrer wurde wegen des Verdachts auf Drogenkonsum eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Die A30 war für ca. 2 Stunden gesperrt.

