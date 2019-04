Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Pedelecfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ahaus-Graes (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am Donnerstagabend ein 29 Jahre alter Pedelecfahrer aus Ahaus bei einem Unfall auf der Eper Straße zu. Eine 31 Jahre alte Autofahrerin aus Ahaus war rückwärts aus einer Hofeinfahrt auf die Eper Straße gefahren, wobei es zu dem Zusammenstoß mit dem Pedelecfahrer kam, der den Gehweg der Eper Straße in Richtung Alstätter Straße befahren hatte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 3.000 Euro.

