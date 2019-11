Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher hat es auf Weihnachtsschmuck abgesehen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein Unbekannter verschaffte sich am Montag, 18.11.2019, Zugang zu einer Wohnung an der Bleichstraße und entwendete Schmuck.

Dem Einbrecher gelang es, zwischen 14:00 Uhr und 18:30 Uhr auf den Balkon der Parterrewohnung zu klettern. Diese gehört zu einem Mehrfamilienhaus am Ende einer gleichnamigen Stichstraße in der Nähe der Straße Hakenort. Der Balkon befindet sich auf der Rückseite des Hauses.

Nach seiner Kletteraktion machte sich der Einbrecher an der Balkontür zu schaffen.

In der Wohnung durchsuchte der Unbekannte mehrere Räume und durchwühlte die dortigen Schränke. Dabei steckte er sich zwei Ringe ein. Offensichtlich hatte der Einbrecher auch Verwendung für den Weihnachtsschmuck, den er in einem der Schränke fand. Mit dem Diebesgut in der Tasche flüchtete er in unbekannte Richtung.

Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, möge sich beim Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell