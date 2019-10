Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Parkplatzunfall in Fredenbeck - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Stade (ots)

Am gestrigen frühen Abend zwischen 17:30 h und 18:10 h kam es in Fredenbeck in der Kurzen Straße auf dem Aldi-Parkplatz zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher noch unbekannter Fahrer eines Autos hatte vermutlich beim Ausfahren aus einer Parklücke einen gegenüber stehenden schwarzen KIA Carens angefahren und beschädigt.

Ohne sich aber weiter um die Schadenregulierung zu kümmern, war der Fahrer dann weggefahren. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Die Fredenbecker Polizei sucht nun den Verursacher und Zeugen, die den Unfall bzw. das Verursacher Fahrzeug beobachtet haben.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04149-933970 zu melden.

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

