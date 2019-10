Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher dringen in Stader Einfamilienhaus ein

Stade (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Zeit von Mittwoch, den 23.10., 09:30 h bis Montag, den 28.10., 19:30 h in Stade im Bockhorster Weg auf frei zugängliche Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben an der rechten Gebäudeseite das Wohnzimmerfenster aufgehebelt.

Nachdem der oder die Täter dann über diesen Weg in das Haus einsteigen konnten, wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt.

Was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest.

Der angerichtete Gesamtschaden wird deshalb zunächst mit mehreren hundert Euro angegeben.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizeiinspektion zu melden.

