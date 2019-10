Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Nach Kellereinbruch Fahrrad zurückgelassen, Bei Unfallermittlung nach bisher unbekanntem Hundehalter gesucht, Einbrecher in Buxtehuder REWE-Markt auf frischer Tat gestellt

1. Nach Kellereinbruch Fahrrad zurückgelassen - Polizei sucht rechtmäßigen Eigentümer

Nach einem Kellereinbruch am 16. September diesen Jahres im Drosselsteig in Stade hat ein bisher unbekannter Täter am Tatort ein braunes Herrenrad der Marke PEGASUS Strong SL mit Naturledersattel zurückgelassen, mit dem er offenbar gekommen war.

Die Ermittler suchen nun den rechtmäßigen Eigentümer um den möglichen Fahrraddiebstahl bearbeiten zu können.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Buxtehuder Polizei sucht in Unfallermittlung nach bisher unbekanntem Hundehalter

Am Sonntag, den 20.10. gegen 11:20 h lief in Buxtehude im Eichenweg ein nicht angeleinter, braun-weißer, kniehoher Hund unvermittelt auf die Fahrbahn. Es kam zu einer Kollision mit einem dort zu der Zeit fahrenden schwarzen VW-Passat einer 27-järhigen Fahrerin aus Buxtehude.

Durch den Hund wurde vermutlich mit dem Hundehalsband dabei eine Beschädigung an der Fahrertür verursacht.

Der verantwortliche Hundehalter, der zu der Zeit dort mit zwei Hunden unterwegs war, entfernte sich jedoch, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Er konnte als ca. 180 cm groß und schlank, mit Bart und mit Basecap bekleidet, beschrieben werden.

Die Polizei sucht nun den Verantwortlichen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

3. Einbrecher in Buxtehuder REWE-Markt auf frischer Tat gestellt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:15 h wurde der Buxtehuder Polizei eine Alarmauslösung im REWE-Markt in der Konrad-Adenauer-Allee gemeldet.

Sofort wurden drei Streifenwagen zum Einsatzort entsandt und das Gebäude umstellt. Vor Ort konnte dann festgestellt werden, dass zwei Tore an der Laderampe offenstanden und dort diverse Flaschen Alkohol scheinbar zur Abholung bereitgestellt worden waren.

Nach einigen Minuten konnten die Beamten Geräusche aus dem Lagerbereich wahrnehmen und eine Person entdecken, die sich von innen den geöffneten Toren näherte.

Diese konnte auf Ansprache anschließend vorläufig festgenommen werden.

Der 50-jährige Mann wurde in den Buxtehuder Polizeigewahrsam eingeliefert, wo er sich erkennungsdienstlicher Maßnahmen und ersten Vernehmungen unterziehen musste.

Am späten Sonntagmorgen musste er wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Die Ermittlungen gegen ihn dauern weiter an.

