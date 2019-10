Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte zerstören Hochsitz im Neukloster Forst - Polizei sucht Tatverdächtige und Zeugen

Stade (ots)

Am Samstag, den 19.10. haben bisher unbekannte Täter zwischen 18:00 h und 19:00 h dort einen Hochsitz vermutlich mit einer Axt zerstört und so einen Schaden von ca. 1.000 Euro angerichtet. Durch Zeugen wurden zwei Personen beobachtet, die für die Sachbeschädigung als mutmaßliche Täter in Frage kommen könnten. Diese konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Person:

- ca. 30 - 35 Jahre alt - 195 - 200 cm groß - sehr schlank - deutsch - bauchlange ausgeblichene Rastalocken - trug dunkle Funktionskleidung

2. Person:

- ca. 30 - 35 Jahre alt - ca. 180 cm groß - deutsch - Bart (Henryquatre) - dunkle Funktionskleidung mit Kapuze - sehr helle Stirnlampe

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Identität der hier beschriebenen Personen geben können oder die sonstige sachdienliche Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell