POL-OL: PK Bad Zwischenahn ++Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall++

++Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall++ Am Freitag, 08.02.2019, gegen 15:20 Uhr, kommt es in Edewecht, auf dem Radweg der Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein ca. 25jähriger Fahrradfahrer stößt frontal mit einem 8jährigen Mädchen auf ihrem Fahrrad zusammen. Das Mädchen kommt zu Fall und verletzt sich. An beiden Fahrrädern entsteht Sachschaden. Der ca. 25 Jahre alte Radfahrer entfernt sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Ermittlung des Fahrradfahrers führen können unter 04403/927115.

