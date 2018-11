POL-MA: St. Leon-Rot/BAB 5: 38-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle - Polizei sucht Zeugen

St. Leon-Rot/BAB 5 (ots) - Ein 38-jähriger Mann versuchte am Donnerstagmittag auf der A 5 bei St. Leon-Rot, sich durch Flucht einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der Mann war kurz vor 13 Uhr mit seinem VW Golf auf der A 6 in Richtung Walldorf unterwegs, wo er einer Streife des Verkehrskommissariats Walldorf auffiel. Am Kreuz Walldorf wechselte er schließlich auf die A 5 in Richtung Karlsruhe. Hier wurde er mittels Leuchtschrift und Anhaltekelle aufgefordert, auf den nahegelegenen Parkplatz "Mönchberg" zu folgen. Zögerlich folgte er auf den Parkplatz. Beim Abbiegen zu den Lkw-Parkplätzen gab der 38-Jährige unvermittelt Gas und raste auf die Autobahn zurück. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf und konnten beobachten, wie der Golf-Fahrer, andere Verkehrsteilnehmer mit hoher Geschwindigkeit überholte und diese mit waghalsigen Fahrmanövern gefährdete. Die Beamten verfolgten ihn zunächst mit einer Geschwindigkeit von bis zu 180 km/h. Nachdem sie ihn kurzzeitig aus den Augen verloren hatten, konnten sie ihn kurz vor der Anschlussstelle Kronau wieder aufnehmen, als er vom Seitenstreifen über alle Spuren nach links und danach wieder zurückfuhr und an der Ausfahrt schließlich die Autobahn in Richtung Kirrlach verließ. Die Beamten konnten noch sehen, wie der VW-Golf auf dem dortigen Pendler-Parkplatz kurz anhielt und eine Person das Fahrzeug verließ und in den Wald rannte. Anschließend fuhr das Fahrzeug beschleunigt in Richtung Kirrlach davonfuhr. Der Golf konnte kurz danach gestoppt werden. Der 38-jährige Fahrer wurde aus dem Auto geholt und kontrolliert.

Die aus dem Fahrzeug geflüchtete Person konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nicht gefunden werden. Die Hintergründe, warum sich der 38-Jährige der Kontrolle entziehen wollte, sind derzeit noch unklar.

Gegen den 38-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Geschädigte, die durch die Fahrmanöver des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Walldorf, Tel.: 06227/35826-0 zu melden.

