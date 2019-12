Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Parkplatzunfall: Polizei bittet Autofahrer um Kontaktaufnahme

Lübbecke (ots)

Am Nikolaustag, 6. Dezember, kam es am Marktkauf an der Strubbergstraße auf dem dortigen Parkplatz zu einem Unfall. Eine Lübbeckerin hatte an diesem Freitag ihren blauen Skoda gegen 14.30 Uhr dort abgestellt. Als die Frau zu ihrem Wagen zurückkam, bemerkte sie den zwischenzeitlich entstandenen Schaden an der Beifahrertür zunächst nicht. Als dies einen Tag später auffiel, erstattet die Frau Anzeige bei der Polizei.

Die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen ergaben mittlerweile, dass sich der mutmaßliche Verursacher offenbar noch am Freitagnachmittag am Info-Center des Marktes zwecks einer Schadensregulierung gemeldet hatte. Diese Person wird nun gebeten, sich mit den Beamten des Verkehrskommissariats in Lübbecke in Verbindung zu setzten. Die Polizisten sind erreichbar unter (05741) 2770.

