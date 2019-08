Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg-Gensungen: Steckjacke aus Cabrio gestohlen

Homberg (ots)

Felsberg-Gensungen Diebstahl aus Pkw Tatzeit: 16.08.2019, 22:00 Uhr bis 17.08.2019, 08:30 Uhr Eine Steppjacke erbeuteten unbekannte Täter bei dem Aufbruch eines Audi-Cabrios in der Nacht von Freitag zu Samstag. Die Täter begaben sich zu einem "In den Tonwiesen" geparkten silbernen Audi-Cabrio und rissen die Heckscheibe des Verdecks teilweise heraus. Anschließend griffen sie in den Innenraum und stahlen eine "Bugatti"-Steppjacke im Wert von 250,- Euro daraus. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht zurzeit nicht fest. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

