Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Eine Schwerverletzte nach Unfall

Bad Oeynhausen (ots)

Als eine 77-jährige aus Bad Oeynhausen am Vormittag des ersten Weihnachtstages gegen 09.50 Uhr die Detmolder Straße mit ihrem E-Bike befuhr, kam es zur Kollision mit einem Volkswagen.

Dessen Fahrer (52) aus Vlotho hatte ersten Erkenntnissen zufolge die Detmolder Straße aus Richtung der Valdorfer Straße kommend befahren und wollte an der Kreuzung der Loher Straße / Kappenberger Straße nach links in die Loher Straße abbiegen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit der E-Bike-Fahrerin, die auf der Detmolder Straße in entgegengesetzer Richtung unterwegs gewesen war. Hierbei stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus Bad Oeynhausen.

